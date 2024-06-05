Brooklyn ve Romeo Beckham kardeşlerin lüks otomobil turu
David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn ve Romeo, retro lüks otomobilleriyle Beverly Hills çevresinde tur atarken tüm bakışları üzerlerinde topladı
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David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğundan ikisi, Brooklyn Beckham (25) ve Romeo Beckham (21), Brooklyn'in özel retro mavi lüks otomobiliyle Beverly Hills çevresinde tur attı.
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Emekli İngiliz milli takım futbolcusu David Beckham ve moda tararımcısı Victoria Beckham'ın büyük çocukları, üstü açık otomobil gezintisi esnasında diğer araçlardaki yolcuların dikkatini çekti.
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İki kardeş, elektrikli olarak modifiye edilen retro otomobille turun ardından lüks bir restoranda akşam yemeği yedi.
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Brooklyn Beckham, ABD'li milyarder Nelson Peltz'in oyuncu kızı Nicola Anne Peltz ile 2022'den bu yana evli.
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Romeo Beckham da beş yıl birliktelik yaşadığı model Mia Regan ile şubat ayında ayrıldı.
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David ve Victoria Beckham çiftinin ayrıca Cruz (19) adında bir oğlu ve Harper (12) adında bir kızı var.
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