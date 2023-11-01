Brooklyn Beckham'dan Nicola Peltz'e: Sen benim her şeyimsin

"HAYATIMI TAMAMLADIN"



Çift, aşklarının dördüncü yıl dönümünü kutladı. Brooklyn Beckham, "Son dört yıl hayatımın en harika yıllarıydı. Sen benim hayatımı tamamladın. Sen benim her şeyimsin ve ben hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.