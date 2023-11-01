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        Haberler Dünyadan Brooklyn Beckham'dan Nicola Peltz'e: Sen benim her şeyimsin - Magazin haberleri

        Brooklyn Beckham'dan Nicola Peltz'e: Sen benim her şeyimsin

        2022'de evlenen Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham, aşklarının dördüncü yıl dönümünü kutladı. Beckham, eşine, "Sen benim her şeyimsin" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:10
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        • 1

          İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanmıştı. İkili, 9 Nisan 2022'de Miami'de birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

        • 2

          "HAYATIMI TAMAMLADIN"

          Çift, aşklarının dördüncü yıl dönümünü kutladı. Brooklyn Beckham, "Son dört yıl hayatımın en harika yıllarıydı. Sen benim hayatımı tamamladın. Sen benim her şeyimsin ve ben hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

          Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Nicole Peltz, "Benim sonsuzum, seni seviyorum" yanıtını verdi.

          Peltz, ardından, "Dördüncü yılımız kutlu olsun bebeğim. Seni çok seviyorum. En iyi eş olduğun ve beni mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Senin karın olmayı seviyorum" şeklinde konuştu.

        • 4

          ÇOCUK AÇIKLAMASI

          Çift, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olup olmayacakları yönündeki sorulara açıklık getirmişti. Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, her evli çift gibi anne ve baba olmak istediklerini ifade etmişti.

        • 5

          "BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ"

          Peltz, "Biz gerçekten büyük bir aile istiyoruz. Çocuklarımızdan bazılarını biz dünyaya getireceğiz. Sonra başka çocuklar da evlat edinmeyi istiyoruz" demişti.

        • 6

          "10 ÇOCUK İSTİYORUM AMA EŞİMİN KARARI"

          Ağustos 2022'de Brooklyn Beckham da benzer sözler söylemiş ve büyük bir aileye sahip olmayı hayal ettiğini anlamıştı. Brooklyn Beckham, genç yaşta baba olmayı planladığını ve 10 tane çocuğu olmasını istediğini sözlerine eklemişti.

        • 7

          Beckham, çocuk sahibi olma konusunda eşinin fikrinin önemli olduğunu da belirtmişti. Brooklyn Beckham, "Bu onun bedeni ve onun kararı" açıklamasını yapmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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