Britney Spears mücevher markası kurdu

Britney Spears, şöhretini borçlu olduğu müzikten çok uzak bir alanda girişimci oldu. 43 yaşındaki Grammy ödüllü pop yıldızı, bir mücevher markası kurdu. Spears, geçtiğimiz günlerde 41,8 milyon takipçili Instagram sayfasında; "Çiçek gerdanlığımı beğendiniz mi?" paylaşımıyla markasının ipucunu verdi. Şarkıcı; "Çok heyecanlıyım! Birçok farklı şekilde tutkulu olabilen bir sanatçı olmanın ne kadar harika olduğunu fark ediyorum. İlk mücevher koleksiyonum yakında geliyor! Narin, son derece farklı ve benzersiz parçalar" açıklaması yaptı.

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ABD'li şarkıcı, hafta sonu Meksika'dan ABD'ye giderken, uçakta sigara içtiği için başına dert açmıştı. Britney Spears, uçuş görevlilerinin isteği üzerine sigarayı söndürmüş ve yetkililer, uçak indiğinde havaalanında pop yıldızına bir uyarıda bulunmuştu.

Uçakta sigara olayına dair sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı, özür dilemiş, olayı tarif ederken; "İnanılmaz derecede komik" ifadesini kullanmıştı. Britney Spears; "Bindiğim bazı uçaklarda çoğunlukla sigara içilmiyor ama bu farklıydı. Çünkü içecek tutucular koltuğun dışındaydı" diye yazmıştı.

"Uçuş görevlisi, sigara içtiğim için yetkilileri aradı. Ve beni utandırdı. Bu biraz fazlaydı ama uçağa bindiğim andan itibaren benden hoşlanmadı" diyen şarkıcı; "İlk 20 dakika boyunca uçakta kimse yoktu ve koltuğumdan kalkmama izin vermedi, ayağa kalkmak istedim. Oturmamı sağlamak konusunda çok garip davrandı ve bu çok tuhaftı. Emniyet kemerini takma şeklini ve alanımı işgal etmesini beğenmedim" ifadesini kullanmıştı.