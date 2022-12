ÖMER ÜRÜNDÜL: SORUMLUSU JORGE JESUS

Ondan sonra da maç zaten koptu... Her hattıyla kötü oynayan, değişikliklerden de katkı alamayan ve kenardan da teknik adam tarafından çok kötü yönetilen Fenerbahçe tamamen dağıldı. Gelelim Jesus'a... Bu kadar örnekler olmasına rağmen sarı kart gördükleri zaman ikinci sarı riskini her an taşıyan Crespo ve Batshuayi'yi devrede çıkarmadı. Hamleleri mutlaka 60'tan sonra mı yapması gerekir her maç?