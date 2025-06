'breathe' konseri Zorlu PSM'de

Avustralyalı ikili Sean Walker ve Andrew Grant tarafından kurulan breathe., 18 Haziran’da PSM Loves Summer by %100 Müzik’in dördüncü edisyonu kapsamında Zorlu PSM’de sahne alıyor. Karanlık ve sinematik bir downtempo estetiğiyle öne çıkan grup, belirgin davulları, derin basları ve yumuşak vokalleriyle ham ve duygusal bir atmosfer yaratıyor. breathe., yaratım sürecinde işbirliğine önem veriyor ve bu yaklaşımla Londra, Toronto ve New York’tan müzisyen ve vokalistlerle çalışarak müziğini küresel bir ses evrenine taşıyor.

“You”, “Elite”, “Couples Therapy” ve “Grown-Ish” gibi yapımlarda kullanılan parçalarıyla uluslararası alanda dikkat çeken breathe., aynı zamanda pek çok global marka kampanyasında da yer alıyor. “Are You All Good?” ve “Grace” gibi parçalarıyla tanınan grup, dinleyicilerini gizemli ama tanıdık bir duygular coğrafyasına davet ediyor. breathe., %100 Studio’da gerçekleşecek bu özel konserle PSM Loves Summer by %100 Müzik’in büyüleyici yaz atmosferine derinlik katmaya hazırlanıyor. PSM Loves Summer by %100 Müzik: breathe. etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı...