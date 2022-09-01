Bread and Puppet Theater, 17. İstanbul Bienali'ne konuk olacak

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, bienal katılımcılarından dünyaca ünlü kukla tiyatrosu Bread and Puppet Theater, açılış günlerinde İstanbul'un farklı semtlerinde bir dizi performans ve açık hava gösterisi sergileyecek.
AA'nın haberine göre dört gün boyunca İstanbullularla buluşacak olan Bread and Puppet Theater, bienal kapsamında Toplumumuzun Kötülükleri (The Demons of Our Society) temalı geçit töreni ve açık hava performansı hazırlıkları için İstanbul'a gelerek atölye çalışmalarına başladı.
Proje aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen Karagöz ustalarından Cengiz Özek'in bugünün çevre sorununa işaret eden oyunu Çöp Canavarı'ndan bir bölümü de izleyiciyle bir araya getirecek.
Peter Schumann tarafından 1963'te New York'ta kurulan Bread and Puppet Theater, kağıt hamurundan ve mukavvadan yapılmış heybetli kuklaları ve gösterişli performansları ile biliniyor.
ABD'nin en eski kar amacı gütmeyen politik tiyatrolarından biri olan topluluk, 1960'lardan bu yana savaş karşıtı protestolara katılımlarıyla da dikkat çekiyor.
GÖNÜLLÜLERİN TASARLADIĞI DEV KUKLALAR ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA GÖRÜLEBİLECEK
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı iş birliğiyle gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, yapılan açık çağrı sonucu belirlenen 50'nin üzerinde gönüllü katılıyor.
Katılımcılar, santralistanbul Kampüsü'nde 3 hafta süren atölyelerde hem kampüsten temin edilen atık malzemeleri ileri dönüştürerek kuklaları hazırlıyor hem de koreografi ve sahnelerin tasarımı üzerinde çalışıyor.
Bread and Puppet Theater, bienalde 14 Eylül'de İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde, 15 Eylül'de Küçükçekmece Gölbaşı'nda, 16 Eylül ve 17 Eylül'de Müze Gazhane'de, 18.00–20.00 saatleri arasında izlenebilecek.
Topluluğun açık hava performanslarına ek olarak, 1970'lerde gruba katılarak uzun yıllar çalışan tiyatro tarihçisi ve kuklacı Dr. John Bell'in kuklacılık, sokak performansları ve eylemcilik üzerine Barın Han'da özel bir sunumu da bienalde yer alacak.
17. İSTANBUL BİENALİ
Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, dünyanın farklı bölgelerinden 500'ün üzerinde katılımcının projelerine ev sahipliği yapacak.
Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu'nda yer alan 12 sergi mekanında ücretsiz olarak gezilebilecek olan bienal, şehrin dört bir yanındaki kamusal etkinliklerle de İstanbullularla buluşacak.
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