Brad Pitt'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı 'F1' filminin New York galası dün akşam yapıldı. 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, galaya 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldı.

Geçen yıl kasım ayında Brad Pitt'in George Clooney ile başrolleri paylaştığı 'Wolfs' filminin Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine birlikte katılan çift, ikinci kez Pitt'in film galasında kırmızı halı pozu verdi.

İlk kez 2022'de birlikte görüntülenen Brad Pitt ile Ines de Ramon, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor.

Özellikle film tanıtım dönemlerinde, birlikte dışarı çıktıklarında objektiflere yakalanan çift, geçtiğimiz günlerde de üst üste Manhattan'da görüntülenmişti.

O görüntülerde Brad Pitt'in parıltılı giyim tarzı dikkatleri çekmişti.

Brad Pitt, son günlerde parıltılı giyim tarzıyla dikkat çekti

Genç sevgilisiyle birlikte tarzını da gençleştirdiği düşünülen Brad Pitt, kıyafetleriyle odak noktası olmuştu.

New York galasında giydiği lacivert takımla ise yine eskisi gibi risksiz bir tarz benimsemiş görünüyordu.

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Bu defa Brad Pitt'ten daha fazla dikkat çeken isim, kız arkadaşı Ines de Ramon oldu. Ramon, derin dekolteli, şeffaf bir beyaz kıyafeti tercih etmişti.

2016'da Angelina Jolie'den ayrılmasından sonra altı çocuğundan da uzak kalarak zor zamanlar geçiren Brad Pitt, sevgilisi Ramon ile yeniden mutluluğu yakaladı. New York galasında da etrafa gülücükler saçarak poz verdi.

Brad Pitt, kaldıkları otelden çıkarken, otomobile binene kadar sevgilisine zarafetle eşlik edip, centilmenlik sergiledi