Aniston’un Friends dizisindeki rol arkadaşı Lisa Kudrow ile şimdilerde yayınlanan The Morning Show adlı dizideki rol arkadaşı Witherspoon da davetliler arasında yer aldı.



Aniston ile Pitt, beş yıllık evliliğin ardından Ocak 2005’te ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu ayrılık sonrası Pitt ile Angelina Jolie ilişkisi başladı. ‘Brangelina’ olarak anılan çift, 2014 ile 2016 yılları arasında evli kaldı. İkili Eylül 2016’da ayrıldı ve boşanma davaları halen sürüyor.