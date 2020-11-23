"Şu anda mevsim hazan olduğu için Balıklı Gölümüzde suyun maviliği ile ağaçlarının yeşil ve sarısıyla insanlara huzur veriyor. Buraya özellikle Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Yine son dönemlerde çok sayıda fotoğraf tutkunu da buraya geliyor. Misafirlerimiz buranın eşsiz manzaralarını fotoğraflamadan ayrılmıyor."