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        Haberler Kültür-Sanat Sinema bomontiada’da 'Conclave' keyfi

        bomontiada’da 'Conclave' keyfi

        Yapı Kredi bomontiada'nın 2017 yılından bu yana düzenlediği "Açık Havada Sinema" serisi kapsamında 22 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de Avlu'da 'Conclave' filmi izleyicilerle buluşacak 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:15
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        bomontiada'da 'Conclave' keyfi
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        Yapı Kredi bomontiada’nın 2017 yılından bu yana düzenlediği “Açık Havada Sinema” serisi kapsamında 22 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de Avlu’da 'Conclave' filmi izleyicilerle buluşacak. Ralph Fiennes ve Stanley Tucci’nin başrollerinde yer aldığı 2025 yılı yapımı film, Papa’nın ölümünün ardından toplanan kardinal konseyinde geçen dramatik ve gerilim yüklü olayları konu alıyor. Vatikan’ın gizemli duvarları arasında şekillenen hikâyede, yeni liderin seçimi sürecinde açığa çıkan sırlar, entrikalar ve ahlaki hesaplaşmalar ön plana çıkıyor. Fiennes’in canlandırdığı karakter, seçim sürecinde hem inancıyla hem de saklamaya çalıştığı büyük bir sırla yüzleşmek zorunda kalıyor.

        Geçmiş yıllarda olduğu gibi etkinlik alanına kendi sandalyesiyle gelen sinemaseverler bu yıl da filmleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

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        #Yapı Kredi bomontiada
        #Conclave
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