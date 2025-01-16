Bollywood yıldızı Saif Ali Khan'a, evinde bıçaklı saldırı

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Polis yetkilileri, saldırganın daireye hırsızlık amacıyla girdiğini ve Saif Ali Khan’ın onu engellemeye çalışırken saldırıya uğradığını düşündüklerini belirtti. Evde bulunan kadın çalışan da saldırıda yaralandı ve tedavi altına alındı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.