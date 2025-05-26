Boğaziçi Üniversitesi'nin duayen hocası Emeritus Profesör Oya Başak hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi’nin duayen ismi Emeritus Profesör Oya Başak hayatını kaybetti.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı'nı 22 yıl yürüten Emeritus Prof. Dr. Oya Başak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi'nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

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"ARKASINDA HER ÖĞRENCİNİN MİNNET DUYDUĞU BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI"

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Üniversitemize, öğrencilerine 65 yılını adayan sevgili öğretmenimiz Prof. Dr. Oya Başak’ı kaybettik. İncelikle, uzun emekler vererek yetiştirdiği nadide çiçeğin, üniversitemizin solmasına izin vermeyeceğiz. Arkasında üniversitemizin her öğrencisinin minnet duyduğu büyük bir miras bırakan Oya Başak’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Prof. Dr. Oya Başak'ın cenazesi 27 Mayıs Salı günü, öğle namazının ardından Bebek Camii'nden kaldırılacak.