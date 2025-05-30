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        Haberler Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunda tutuklanan öğrenciler hakkında tahliye kararı

        Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunda tutuklanan öğrenciler hakkında tahliye kararı

        Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto eden 97 öğrenci gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir öğrenci tahliye edildi. Bugün ise son 5 öğrenci için tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:19
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        5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi
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        Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın kampüste bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilere yönelik başlatılan yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Protestoların ardından tutuklanan 6 öğrenciden geriye kalan 5’i de bugün tahliye edildi.

        13 Mayıs’ta kampüs içinde gerçekleşen barışçıl protestolarda 97 öğrenci gözaltına alınmış, 15’i adliyeye sevk edilmişti. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 6 öğrenci, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Tutuklamalara karşı kamuoyunda büyük tepki oluşurken İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dayanışma eylemleri düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde bu öğrencilerden biri serbest bırakılmıştı. Bugün tahliye edilen 5 öğrenciyle birlikte dosyaya ilişkin tutuklu öğrenci kalmadı.

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