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        Boğaz ağrısı ölümüne sebep oldu

        Hatay'da boğaz ağrısı şikayetiyle devlet hastanesinin acil servisine giden ve iddialara göre yapılan iğne sonrası 55 gün yoğun bakımda kalarak vefat eden 37 yaşındaki Sevcan Cihan'ın 3 evladı yetim kaldı. Genç kadının ölümüyle ilgili Hatay Valiliği'nce soruşturma başlatıldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 22:55 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:55
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        Boğaz ağrısı ölümüne sebep oldu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Sevcan Cihan, boğaz ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesinin yolunu tuttu. Annesi ve kuzeniyle birlikte hastaneye giden kadına muayene esnasında iddiaya göre iğne yapıldı. Cihan'ın yapılan iğnenin ardından duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

        Aynı gece Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Cihan, 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadın, Çöğürlü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Ailenin hatalı olduğunu iddia ettikleri müdahaleye tepkisi üzerine Hatay Valiliği'nin genç kadının ani ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

        Cihan'ın 3 evladının babası olan Ekrem Cihan, yavrularının yetim kaldığını ifade ederek üzüntülü olduğunu söyledi.

        “İĞNE VURMALARIYLA KALBİ DURUYOR”

        Eşinin akşam saatlerinde boğaz ağrısı şikayetiyle Samandağ ilçe Devlet Hastanesi'ne gittiği söyleyen Ekrem Cihan, "Saat 18.00 sıralarında eşimin boğazı ağrıdığı için annesi ve kuzeniyle birlikte Samandağ Devlet Hastanesi'ne hastaneye gittiler. Muayene olup, iğne vurdular ve 5 dakika sonra hastanenin bahçesinde kalbi durdu. Ardından da yapılan müdahaleyle kalbi çalıştı. Saat 19.00'dan gece 03.00'a kadar devlet hastanesinde kaldık. Yoğun bakımda yer bulamadık, Reyhanlı'da bulunan özel hastaneye götürdük. Orada 55 gün yoğun bakımda kaldı, orada hiç kendine gelmedi. Hiçbir şey hissetmedi ve eşim vefat etti. Boğaz ağrısı için gitmişti ve sonrasında eşim vefat etti. 3 çocuğumuz var, 2 kızım ve 1 oğlumuz var. Yetkililerden soruşturma bekliyoruz. Eşimde hiçbir rahatsızlık yoktu, boğaz ağrısıyla acile götürüyoruz ve iğne vurmalarıyla kalbi duruyor. Boğaz ağrısı için gitmişti eşim, 55 gün sonra vefat etti. Çok üzüntülüyüz 3 evladımız yetim kaldı" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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