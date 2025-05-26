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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bodrum FK, Süper Lig'e tek sezonda veda etti - Futbol Haberleri

        Bodrum FK, Süper Lig'e tek sezonda veda etti

        Geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, bu sezon Alanyaspor'un Konyaspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala resmen küme düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:10
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        Bodrum FK, lige tek sezonda veda etti
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        Süper Kulübü, rakibi Alanyaspor'un Konyaspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala resmen küme düştü. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar devler arenasında tek sezon kalabildi. 2015 yılına kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayıp 9 yılda basamakları tek tek aşarak Süper Lig'e kadar yükselen Bodrum FK, Başkan Fikret Öztürk kulübü devralınca 2022'de önce tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıktı, geçen sezon da tarihi başarıyı yakalayıp Süper Lig'e adını yazdırdı.

        TAŞDEMİR GİTTİ ŞAMPİYON YAPTI

        Süper Lig'de sezona takıma 3 kez final oynatıp 2 kez şampiyon yaparak 2'nci Lig'den devler arenasına taşıyan Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le başlayan Bodrum FK, ilk 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı. Taşdemir'le 10'uncu hafta sonunda vedalaşan yeşil-beyazlılar Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. İsmet Taşdemir, Bodrum FK'dan sonra anlaştığı Kocaelispor'u da 1'inci Lig'de şampiyon yaparak yıllar sonra Süper Lig'e taşıdı.

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        Demirel yönetiminde ise 13 maça çıkan Muğla ekibi 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yine 10 puan toplayabildi.

        VOLKAN DEMİREL'LE DÜŞME POTASINA GİRDİ, MORAIS'İN ÇABASI YETMEDİ

        Volkan Demirel'le takım düşme hattına gerileyince yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu deneyimli Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'e emanet edildi. Bodrum FK, yıllarca Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapıp Şampiyonlar Ligi dahil kupalar kazanan Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Bodrum, Morais'le iyi bir çıkış yakalasa da hedefe ulaşamadı. Morais yönetiminde 17 puan toplamayı başaran Bodrum FK, Kayserispor maçıyla tüm umutlarını tüketti.

        MORAIS: OYUNCULAR HER ŞEYLERİNİ VERDİ

        Çok üzgün olduklarını belirten Jose Morais, "Oyuncularım, biz geldiğimizden beri her şeylerini verdi. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. O anlamda oyuncularımı sonuna kadar tebrik ediyorum. Son haftalarda talihsiz çok puan kaybettik. Kaybettiğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Onun dışında Samsunspor maçı var ama açıkçası o maçta tuhaf şeyler oldu. Onun dışındaki tüm sonuçlar aslında pozitifti diyebilirim" dedi.

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        "GELECEK DAHA İYİ OLACAK"

        Berabere kaldıkları maçlarda çok goller kaçırdıklarını da anlatan Portekizli, "Sezonun genelinde de pozisyonlar kaçırdık. Belki bazı maçlarda az pozisyon bulduk ama az da fırsat verdik. Savunma anlamında da en az gol yiyen takımlardan biri olduk. Küme düşülmesine rağmen gelecek için ümitliyim. Bu sezondan gerekli dersler alınırsa Bodrum için gelecek daha iyi olacaktır. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Üzgünüz, farklı olsun istedik ama olmadı" diye konuştu.

        POLAT'TAN DUYGUSAL VEDA

        Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat takımın küme düşmesinin ardından duygusal bir mesaj yayınladı. "Kelimeler boğazımda düğüm" diyerek sözlerine başlayan Polat, "Hayalini kurduğumuz o büyük sahneden, bir süreliğine uzak kalıyoruz. Elimizden geleni yaptık, terimizin son damlasına kadar savaştık. Bazen çaba yetmez, bazen top çizgiden geçmez. Ama biz pes etmeyi, dağılmayı, vazgeçmeyi bilmeyiz" ifadelerini kullandı.

        'YÜRÜMEYE HAZIRIZ'

        Daha önce de zorluklar yaşadıklarını belirten Selahattin Polat, "Bu şehir, bu takım, bu inanç daha önce de zorluk gördü ve her seferinde küllerinden doğdu. Biz, yeniden başlayacak gücü yüreklerimizde taşıyoruz. Düşmek sadece yere inmektir, kalkmak ise karakter işidir. Şimdi başımızı öne eğmeden, omuz omuza, bir kez daha yürümeye hazırız. Çünkü Bodrum sadece bir takım değil. Birlikte atan binlerce yürek demek" cümlelerini kurdu.

        CELAL VE ERKAN AMATÖRDEN GELİP TARİHE ŞAHİT OLDU

        Bodrum FK'da oyuncular Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez, imkansız sanılan bir hikayenin baş kahramanları olarak amatörden itibaren takımın Süper Lig'e çıktığı süreçte kadroda yer aldı. Futbola 12 yaşında Bodrumspor'un altyapısında başlayan 30 yaşındaki santrfor Celal, tüm kariyerini geçirdiği kulüpte her ligde forma giyip Süper Amatör Lig'den Süper Lig'e çıktı.

        Takımın sembol oyuncusu tüm alt lig kategorilerinde kupa sevinci yaşayıp en alttan en üst lige yeşil-beyazlı formayla ulaştı. Bodrum'a 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig'de transfer olan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu kaptan Erkan da kulübünde 4'üncü kupasını havaya kaldırıp Süper Lig sevinci yaşadı. İki futbolcu da daha önce şampiyonluklar gördükleri kulüpte bu kez Süper Lig'den düşme acısı yaşadı.

        EVİNDE VEDA EDECEK

        Bodrum FK tek sezon tutunabildiği Süper Lig'e 1 Haziran Pazar günü ligin son haftasının son maçında evinde Beşiktaş'ı konuk ederek veda edecek. Taraftarı önünde lige veda sınavına çıkacak yeşil-beyazlı ekip lig üçüncülüğü için Samsunspor'la çekişen Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bodrum FK, İlçe Stadı'nda oynayacağı maçın ardından gelecek sezon 1'inci Lig'de oynayacak.

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