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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da su kesintisi! Belediye'den açıklama | Son dakika haberleri

        Bodrum'da su kesintisi! Belediye'den açıklama

        Muğla'nın Bodrum ilçesinin bazı bölgelerinde yaşanan yaklaşık 10 günlük su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar yetkililerden çözüm isterken, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinden itibaren arızlar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:15
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        Bodrum'da su kesintisi! Belediye'den açıklama
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        Bodrum ilçesinin bazı bölgelerinde yaklaşık 10 gündür su kesintisi yaşandığını belirtenler, mağdur olduklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Hatice Türedi, "Susuzluktan dolayı hiçbir şey yapamadık. Bulaşık, tuvalet, banyo, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkilileri arıyoruz, 'Arıza var, onarılacak' diyorlar. Bugün gelecek, yarın gelecek diye bizi oyalıyorlar. Damacanalarla taşıdığımız suları tuvalette kullanıyoruz. Makineler dolu, lavaboların içleri dolu" dedi.

        "ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ"

        Mahalle sakinlerinden Hacer Bozkurt ise "Şu anda kullanacağımız suyu bile parayla alıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz, 8 gündür sürekli depoda su bittikçe tankerle su alıyoruz. Yağmur yağıyor, bir sıkıntı yok. Dün yine su seviyesinin düşük olmasıyla ilgili mesaj gönderildi. MUSKİ'yi arıyoruz, sadece arıza var deniliyor. Yağmurlu havada su verilmiyor maalesef. Yazıktır, günahtır. Biz de Bodrum'a halkız" ifadelerini kullandı.

        MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

        MUSKİ’den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Bodrum ilçemizin Akçaalan, Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler, Gümüşlük ve Koyunbaba mahallerinde ana isale hat arızaları meydana gelmiş, bu arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanmıştır. 10 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi, 12 Ocak'ta yine aynı bölgede ve 14 Ocak'ta Gümüşlük Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde meydana gelen arızalara ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Peş peşe meydana gelen bu üç arıza, ekiplerimiz tarafından giderilse de tamirat işlemleri ve boşalan hatların tekrar dolma süresi nedeniyle özellikle üst kotlarda uzun süreli kesintiler yaşanmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren arızlar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen mahallelere ilave su aktararak gün içinde tüm abonelerimize suyun ulaşması sağlanacaktır" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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