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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Bodrum'da 63 çocuk aynı anda tiyatro oynadı

        Bodrum'da 63 çocuk aynı anda tiyatro oynadı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 63 çocuk aynı anda tiyatro gösterisi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:25
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        Bodrum'da 63 çocuk aynı anda tiyatro oynadı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir tiyatro okulu tarafından sergilenen tiyatrocu Duygu Akşen'in yazıp yönettiği "Masallar Mahkemesi" adlı tiyatro oyunu, özel bir okulun salonunda sahnelendi.

        Yüzlerce sanatseverin ilgiyle izlediği tiyatro gösterisinde 68 kişi yer aldı.

        Gösteri sonunda izleyiciler oyuncuları ayakta alkışlarken, özellikle çocukların sahne üzerindeki uyumu ve performansı beğeni topladı.

        Duygu Akşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilkin gerçekleştiğini, 68 kişilik kadroyla oyun oynadıklarını, bunlardan 63'ünün çocuk olduğunu, yaşlarının da 5-12 arasında değiştiğini söyledi.

        Akşen, aynı anda bu kadar çok çocuğun ve oyuncunun sahnede olduğu ilk oyun olduğunu ifade etti.

        Ditto Akademi öğrencisi 11 yaşındaki tiyatro oyuncusu Elif Neva Çelikbilek ise oyunun ilk sahnesi olduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.

        Tiyatronun en küçük oyuncusu 6 yaşındaki Nil Mira Erkan da ikinci kez sahneye çıktığını ifade ederek, heyecanlı olduğunu kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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