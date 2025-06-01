Bodrum- Beşiktaş maçına sayılı saatler kaldı. Bu sezon ligde istenen performansı gösteremeyen siyah beyazlılar, 59 puanla 4. olarak yer aldı. Öte yandan düşmeyi garantileyen Bodrum, önümüzdeki sezon 1. Lig'de oynayacak. Peki, Bodrum- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...