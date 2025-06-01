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        Haberler Bilgi Spor Bodrum- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Haberleri

        Bodrum- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Bodrum deplasmanına konuk oluyor. Sezonu 3. sırada bitirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, 59 puanla 4. sırada yer alırken, 3. olan Samsunspor'un 61 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ın 3. olabilmesi için Bodrum maçını kazanması, Samsunspor'un ise evinde oynayacağı Kayserispor maçını kaybetmesi gerekiyor. Peki, Bodrum- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:14
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        • 1

          Bodrum- Beşiktaş maçına sayılı saatler kaldı. Bu sezon ligde istenen performansı gösteremeyen siyah beyazlılar, 59 puanla 4. olarak yer aldı. Öte yandan düşmeyi garantileyen Bodrum, önümüzdeki sezon 1. Lig'de oynayacak. Peki, Bodrum- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...

        • 2

          BODRUM- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Bodrum- Beşiktaş maçı 1 Haziran Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          BODRUM- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Hadziahmedovic, Fernandes, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Mustafa

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