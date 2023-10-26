BODO/GLIMT İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.