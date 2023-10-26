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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor. Bodo/Glimt'in de grupta 1 puanı bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:53
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç'te Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Grupta oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan, ikinci karşılaşmasında ise Lugano'ya 3-2 yenilen Kartal, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp ilk galibiyetini elde etmek isitiyor. Ev sahibi Bodo/Glimt'in de ilk 2 maç sonunda grupta 1 puanı bulunuyor.

        • 3

          BODO/GLIMT İLE 3. RANDEVU

          Beşiktaş ile Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

        • 4

          ROSIER CEZALI

          Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        • 5

          BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

        • 6

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          Mert Günok

        • 8

          Onur Bulut

        • 9

          Necip Uysal

        • 10

          Colley

        • 11

          Masuaku

        • 12

          Amir Hadziahmetovic

        • 13

          Gedson (Onana)

        • 14

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        • 15

          Ghezzal

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