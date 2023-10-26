Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor. Bodo/Glimt'in de grupta 1 puanı bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç'te Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
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Grupta oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan, ikinci karşılaşmasında ise Lugano'ya 3-2 yenilen Kartal, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp ilk galibiyetini elde etmek isitiyor. Ev sahibi Bodo/Glimt'in de ilk 2 maç sonunda grupta 1 puanı bulunuyor.
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BODO/GLIMT İLE 3. RANDEVU
Beşiktaş ile Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.
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ROSIER CEZALI
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
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BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
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- 7
Mert Günok
- 8
Onur Bulut
- 9
Necip Uysal
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- 10
Colley
- 11
Masuaku
- 12
Amir Hadziahmetovic
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- 13
Gedson (Onana)
- 14
Chamberlain
- 15
Ghezzal
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- 16
Rashica
- 17
Aboubakar