Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Boca Juniors - Benfica: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Boca Juniors - Benfica: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Benfica, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boca Juniors ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 3 kırmızı kart çıkarken, milli futbolcu Orkun Kökçü bir asiste imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 gol, 3 kırmızı kart, kazanan yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabakaya milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı. Boca'da deneyimli futbolcu Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü.

        Müsabakaya etkili başlayan Boca, 21. dakikada golü buldu. Blanco'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topa dokunuşunu yapan Merentiel fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Arjantinli taraftarlar desteğini artırırken, 27. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Battaglia kafayla topu ağlara gönderdi. 44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahası içinde Palacios'un Otamendi'ye müdahalesinde faulü belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

        REKLAM

        Benfica'da Di Maria penaltı noktasında topun başına geçerken 45+3. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti.

        ORKUN KÖKÇÜ'DEN PUANI GETİREN ASİST

        Karşılaşmanın 61. dakikasında Kerem, Bruma'nın yerine; Orkun da Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu. Maçın 2. yarısında iki takımda sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi. VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan oyuncuyu ihraç etti.

        84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. 2-2

        Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

        Boca, Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında 21 Haziran'da Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa