Vasiyetinde değişiklik yapan Bob Dylan'ın yıllar önce yazdığı vasiyetnamesinin bir kopyası açık artırmaya çıktı. Moments in Time adlı müzayede evi, Dylan'ın 1975 tarihli vasiyetinin bir kopyasını satışa çıkardı.

Sanatçının, resmi bir belge olduğu için tam yasal adını kullandığı vasiyetine, 'Robert Dylan' olarak imza attığı görüldü.

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Peki, Dylan vasiyetinde kime, ne bıraktı?

Ünlü sanatçı, kardeşi David Zimmerman'a 50 bin dolar ve yaşadığı evi bırakırken, gelecekte sahip olabileceği çocukları için de önlemler almış görünüyor. Dylan, vasiyetnamesini hazırlandığında 5 çocuğu vardı, şimdi ise 6 çocuk sahibi.

Sara Lownds ile evlenen Dylan, 1965'te kızı Maria'yı evlat edinerek ilk kez baba oldu. Çift 1977'de ayrılmadan önce dört biyolojik çocuğu oldu.

Ünlü şarkıcı, Desiree adını verdikleri kızları dünyaya geldikten dört ay sonra, 1986'da Carolyn Dennis ile sessizce evlendi. Çift, 1992'de ayrılmış olsa da, evliliklerini ve kızlarını 2001'e kadar gizli tuttu.

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Dylan'ın yıllar önce yazdığı bu vasiyeti neden değiştirmeye karar verdiği bilinmiyor. Ancak bu versiyonundan vazgeçtiği ve bu nedenle vasiyetnamesinin açık artırmada olduğu biliniyor. Sanatçının vasiyetnamasi için istenen fiyat, 27 bin 500 dolar.

Geçen yıl, Dylan'ın bir otel odasında el yazısıyla yazdığı şarkı sözleri 85 bin dolara satışa çıkarılmıştı. Dylan, 1962 tarihli ikonik şarkısı 'Blowin' in the Wind'in sözlerini, 2011 yılında bir koleksiyoncu için otel odasında karalamış, hatta kimlik doğrulama amacıyla kağıdı imzalamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Müzisyenliğinin yanı sıra yazarlıkta da kendini kanıtlayan Bob Dylan, 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. George Bernard Shaw ile birlikte hem Oscar'ı hem de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış olan iki yazardan biri olan Dylan aynı zamanda; Nobel, Pulitzer, Oscar ve Grammy ödüllerinin hepsine sahip olan ilk kişi olarak tarihe geçti.