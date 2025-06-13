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        Haberler Dünya BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkes talep eden tasarıyı kabul etti | Dış Haberler

        BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkes talep eden tasarıyı kabul etti

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım talep eden tasarıyı 12'ye karşı 149 oy ile kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 00:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 01:42
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        BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkesi kabul etti
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12’ye karşı 149 oyla kabul etti.

        Genel Kurul salonunda İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı.

        Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki oylamada BM’ye üye 193 ülkeden 149'u "evet" oyu ile tasarıya desteğini ortaya koyarken 12 ülke karşı çıktı ve 19 ülke de çekimser kaldı.

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        ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya "hayır" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

        ABD'nin öncelikli talepleri arasında yer alan, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze'den çekilme çağrısı yapılmasının kararda yer almaması dikkati çekti.

        Gazze’de derhal ateşkes talebi

        Genel Kurul’da kabul edilen kararda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi.

        Kararda, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulanıyor.

        BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığının altı çizilen kararda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor.

        Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı niteliğe sahip bulunmuyor ancak 193 üyeli BM’nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması bakımından önemli görülüyor.

        ABD, BMGK'ye sunulan karar tasarısını tek oyuyla veto etmişti

        BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmıştı.

        Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

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