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        Haberler Dünya BM: 1.2 milyon Afgan ülkesine geri gönderildi | Dış Haberler

        BM: 1.2 milyon Afgan ülkesine geri gönderildi

        Birleşmiş Milletler (BM) 1.2 milyon Afgan düzensiz göçmenin ülkelerine geri döndüğünü ifade ederken, yarısından fazlasının İran'dan geri gönderildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 21:20 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:20
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        1.2 milyon Afgan ülkesine geri döndü
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        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afgan göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, yarısından fazlası İran'dan olmak üzere bu yıl 1,2 milyon Afgan mültecinin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

        UNHCR Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, çok sayıda Afgan göçmenin yerinden edildiğine işaret ederek, bu denli büyük bir geri dönüşün Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Jamal, özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve istihdam gibi temel haklarının kısıtlanmasından endişe duyduklarını kaydetti.

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        Afgan mülteci sorunu

        Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor.

        Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

        Ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başlayan İran, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını belirtmişti.

        Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1 milyon 700 bini geçen düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

        *Fotoğraf: Shafiullah Kakar/AA

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