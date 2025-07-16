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        Haberler Magazin BKM: Geçmiş olsun Türkiye

        BKM: Geçmiş olsun Türkiye

        BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi), Tekirdağ'da başlayan ve Çanakkale'ye yayılan yangın ile ilgili bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:38
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        BKM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Tekirdağ'da başlayan ve Çanakkale'ye yayılan yangın nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Doğayı, canlıları ve yaşam alanlarımızı korumak için büyük bir özveriyle mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza minnettarız. Geçmiş olsun Türkiye.

        Hülya Koçyiğit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüreğimiz yine yangın yeri... Çanakkale ve Şarköy'de doğaya, canlara ve yüreklere düşen ateşle derin bir üzüntü içindeyiz. Yanan her ağaç, kaçan her canlı, küle dönen her umut hepimizin içini dağlıyor. Bu güzel toprakları korumak hepimizin sorumluluğu. Yangınla mücadele eden tüm kahramanlara minnettarız. Dilerim ki doğa kendini yeniden iyileştirir, bizler de ona daha iyi bakmayı öğreniriz. Dualarımızla, kalbimizle oradayız" ifadelerini kullandı.

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        #bkm
        #yangın
        #Çanakkale
        #Tekirdağ

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