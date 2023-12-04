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        Haberler Spor Futbol BJK yeni başkanı Hasan Arat kimdir? Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kaç yaşında, evli mi ve mesleği ne? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir? Hasan Arat kaç yaşında, mesleği ne?

        Beşiktaş'ta olağanüstü kongre gerçekleştirildi ve yapılan oylama sonuçlarına göre yeni başkan Hasan Arat oldu. Peki, BJK yeni başkanı Hasan Arat kimdir? Hasan Arat kaç yaşında, mesleği ne? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:53
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        • 1

          Beşiktaş'ta yeni başkan bugün belli oldu. 21 binden fazla üyenin katılımıyla gerçekleştirilen seçimin sonucunda yeni başkan Hasan Arat oldu. Peki, BJK yeni başkanı Hasan Arat kimdir? Hasan Arat kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

        • 2

          HASAN ARAT KİMDİR?

          27 Eylül 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

        • 3

          HASAN ARAT MESLEĞİ NE?

          Hasan Arat, spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

        • 4

          HASAN ARAT EVLİ Mİ?

          Hasan Arat, Simin Arat ile evlidir. Bu evliliğinden Zeynep Arat ve Ali Arat isimlerinde çocukları vardır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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