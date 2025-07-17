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        Haberler Dünyadan Biyografi kitabından çarpıcı iddia: Gwyneth Paltrow, Brad Pitt ile beraberken başka birine âşık oldu

        Biyografi kitabından çarpıcı iddia: Gwyneth Paltrow, Brad Pitt ile beraberken başka birine âşık oldu

        Gwyneth Paltrow hakkında yazılan biyografi kitabından çarpıcı bir iddia gündemde. Kitaba göre Paltrow, Brad Pitt ile birlikte olduğu ve Hollywood'un altın çifti olarak nitelendirildikleri dönemde, başka bir oyuncuya âşık oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:57
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        Yeni çıkan bir biyografi kitabında Gwyneth Paltrow ile ilgili çarpıcı bir iddia yer aldı. Amy Odell'in kaleme aldığı ve Oscar ödüllü oyuncunun en özel anlarını anlatan 'Gwyneth: The Biography' kitabında yer alan çarpıcı açıklamada, Paltrow'un, Brad Pitt ile ilişki yaşadığı sırada ünlü bir İngiliz oyuncuya aşık olduğu bilgisi yer aldı.

        Kitapta yer alan iddiaya göre Paltrow, 1996'da 'Emma' filmini çekerken bir ekip üyesine Pitt konusunda emin olmadığını söyledi ve Hugh Grant'e aşık olduğunu itiraf etti. 'Emma' gösterime girdikten sonra Paltrow, yakın arkadaşı makyaj sanatçısı Kevyn Aucoin'e içini döktü ve Pitt ile yaşadığı sorunlu ilişki yüzünden defalarca gözyaşlarına boğuldu. Pitt, Paltrow'la birlikteliğe devam etmek istese de onun başarısının ve çektiği ilginin gölgesinde kaldığını hissediyordu. Makyaj sanatçısı Aucoin, Paltrow'a, "Bunu gerçekten bitirmelisin" dedi.

        Hugh Grant

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        O dönemde, Paltrow ile Pitt, Hollywood'un altın çiftiydi. Bu da Paltrow'un Pitt hakkındaki itirafını daha dikkat çekici kılıyor.

        Hugh Grant, 1995'te bir seks işçisiyle otomobilde ilişkiye girerken yakalanmış, geniş çapta yankı uyandıran bu skandala rağmen Elizabeth Hurley ile hâlâ ilişkisini sürdürmüştü.

        Gwyneth Paltrow ve Chris Martin 2003'te evlendi, 2014'te ayrıldı

        Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt, 1997'deki ayrılıklarının kesin nedenini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

        Paltrow, 2002'de Coldplay’in solisti Chris Martin'e aşık oldu ve onunla evliliği boyunca iki çocuğu oldu. Kızı Apple, 21 yaşında; oğlu Moses ise 19 yaşında. Çift, ilişkisini 2014'te sonlandırdı.

        Gwyneth Paltrow - Brad Falchuk

        Paltrow, 2015'ten bu yana TV yapımcısı Brad Falchuk ile birlikte. İkili, 2018'de evlendi.

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        #Gwyneth Paltrow
        #Brad Pitt
        #ilişki
        #Hugh Grant

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