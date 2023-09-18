Bismil'de husumetli iki aile çatıştı: Can kayıpları ve yaralılar var
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
- 1
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- 2
Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
- 3
Açılan ateş sonucu H.T. ve R.G. olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. ve S.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
-
- 4
Yaralılardan M.G. ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- 5
Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- 6
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralı S.T. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
-