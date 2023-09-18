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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var

        Bismil'de husumetli iki aile çatıştı: Can kayıpları ve yaralılar var

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:43 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:57
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        • 1

          Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        • 2

          Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        • 3

          Açılan ateş sonucu H.T. ve R.G. olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. ve S.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Yaralılardan M.G. ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        • 5

          Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        • 6

          Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralı S.T. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

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