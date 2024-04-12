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        Haberler Gündem Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Nisan Cumartesi AFAD ve Kandilli rasathanesi verileriyle son depremler listesi

        Malatya Battalgazi'de ikinci deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. Gün boyunca, bazıları şiddetli bazıları ise daha hafif, birçok deprem kaydediliyor. Kendi bölgelerinde sarsıntı hisseden kişiler, "Az önce deprem oldu mu, şu anda nerede deprem oldu?" diye merak ediyorlar. İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:01
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        • 1

          Gün boyunca yaşanan depremler, vatandaşların gündemini oluşturuyor. Türkiye ve çevresinde birçok artçı ve bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Kendi şehirlerinde sarsıntı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayınladığı güncel deprem verilerine bakıyorlar. İşte, 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen son dakika depremlerinin listesi...

        • 2

          MALATYA BATTALGAZİ'DE DEPREM!

          Malatya günün ikinci sarsıntısını 13:47'de yaşadı. Sabah saatlerinde yaşanan 4.1'lik depremin ardından Battalgazi'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 14:11'de Malatya Pütürge 3.0 ile sarsıldı.

          AFAD verilerine göre saat 08:44 sularında Malatya Battalgazi'de deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Derinliğin ise 7 km olduğu AFAD tarafından paylaşılan bilgiler arasında.

        • 3

          KEBAN BARAJINDA DEPREM

          Saat 07:56'da Tunceli Keban barajında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 2.1 olarak kaydedildi.

          Sabaha karşı 05:58'de ise Bartın 2.1 büyüklüğünde deprem ile güne başladı.

          Gece 02:30'da ise Antalya Aksu'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geld.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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