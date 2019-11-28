Gaffur'un karısı. Konağın mutfağından sorumlu, Hünkar hanımın eli ayağı. Senelerdir Hünkar Yaman'ın hizmetinde çalışıyor. Yılmaz ve Züleyha konağa ilk geldiklerinde, onlara yardımcı oluyor fakat işler değiştikçe onlara düşman kesiliyor. Züleyha'nın ön plana çıkmasıyla, ona kin beslemeye başlıyor. Tek amacı konaktaki yerini korumak. Bu uğurda her şeyi yapabilir.

Yamanlar çiftliğinin kahyası. Doğma büyüme Adanalı. Konağın kahyalığı ona babasından miras kamış. Gaffur babası gibi yetenekli, akıllı ve dürüst biri olmadığı için görevinde de pek başarılı değil. Hünkar hem babasının hatırına hem de düzene ve çiftliğe hakim oldukları için Gaffurları yanlarında tutuyor. Gaffur aynı zamanda Yılmaz'ın askerlik arkadaşı.Yılmaz çiftliğe ilk geldiğinde onu içten karşılıyor ancak iş istediğini öğrenince tavrını değiştiriyor. İşini elinden alacak korkusuyla Yılmaz'a düşman kesiliyor.

Hünkar Yaman'ın annesi, Demir Yaman'ın anneannesi. Çok yaşlı, sıklıkla kelimeleri, durumları ve olayları karıştırıyor. Bazen geçmişi bugünmüş gibi hatırlıyor. Bu karışıklık zaman zaman güldürse, zaman zaman hüzünlendirse de bazen konak içinde olayların karışmasına sebep oluyor. Hünkar, en çok Züleyha'nın ona bakmasından hoşlanıyor.

Adana'nın yerlilerinden. Demir'in babası Adnan Yaman'ın katili. Fekeli ile Adnan Yaman vaktiyle çok iyi arkadaştırlar. Yirmi yıl önce Adnan bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına satın alır. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bu meseleyi tartışırlarken karşılıklı silahlarını çekerler, çıkan çatışmada Fekeli Adnan'ı öldürür, tutuklanır ve yirmi yıl hapse mahkum olur. Hapiste Fekeli'yle Yılmaz'ın yolları kesişir. Yılmaz hikayesini anlattığında Fekeli düşmanlarının ortak olduğunu anlar ve aradığı sağ kolu bulmakla kalmaz, bir de oğul sahibi olmuş olur. Yılmaz'a babalık eder, yol gösterir. Genel afla hapisten çıktıktan sonra ortak düşmanları Yamanlara karşı birlikte mücadele etmeye başlarlar.

Şermin'in kocası. Dahiliye doktoru. İyi ve dürüst bir adam. Şermin'le severek evlenmiş ama kısa sürede pişman olmuş. Kızı Betül'ün hatırına bunca yıl evli kalmış. Yamanların parası ve itibarı onun umurunda bile değil. Bu nedenle aklındakileri söylemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Ne pahasına olursa olsun Şermin'den boşanmak istiyor.

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Fekeli'nin sağ kolu, Yılmaz'ın sırdaşı. Çok çalışkan, namuslu, temiz biri. Hayatını işine ve Fekeli Ağa'ya adamıştır. Onu baba gibi sevmektedir. Bugüne kadar bir gönül ilişkisi olmamış. Ama, Yamanların konağından Gülten'le yolu kesişince gönlüne büyük bir aşk düşer. Çetin tüm yaşananlara rağmen kalbinin sesiyle hareket etmeye devam edecektir.

Gaffur'un kız kardeşi. İyi niyetli, saf bir Anadolu kızı. Yılmaz'ı görür görmez aşık oluyor. Başlangıçta Züleyha'yı Yılmaz'ın kız kardeşi sandığı için ona çok yakın davranıyor. Kısa sürede gerçeği öğrenmesine rağmen Yılmaz'a olan aşkından bir türlü vazgeçemiyor.

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Demir'in amcasının kızı. Hünkar ve Demir'in gizli düşmanı. Babası Şerafettin Yaman'dan kalan bütün mirası çar çur ettiği için Demir'den geçiniyor. Kocasını beğenmiyor ama boşanmak da istemiyor. Hayattaki tek amacı Yaman'ların mirasının kızına kalmasını sağlamak. Demir'in oğlu olunca hayalleri başına yıkılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova yayın hayatına başladığı günden beri başarılı bir şekilde seyircisiyle buluşuyor. Yapımını Tims-B Yapım’ın yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? nerede çekiliyor? İşte, diziye dair tüm detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı . Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Adana'nın Çukurova ilçesinde dizi için özel olarak hazırlanan çiftlik platosunda çekiliyor.