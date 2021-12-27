Bir 'yan baktın' kurbanı daha!

Olay, geçen cumartesi günü Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 23 yaşındaki Ufuk Keskin, eğlenmek için arkadaşlarıyla cadde üzerindeki bir bara gitti. Ufuk Keskin ve arkadaşları bir ara sigara içmek için dışarı çıktı. O sırada caddede eğlenen 2 kişi ile aralarında 'yan baktın' tartışması yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi küfürlü konuşunca, Ufuk Keskin "Yanımızda kadın var, küfürlü konuşmayın" diyerek uyardı. Tartışma büyümeden Keskin ve arkadaşları tekrar mekana girdi.
TARTIŞTIKLARI KİŞİLER BIÇAKLA SALDIRDI
Bir süre sonra Ufuk Keskin ve arkadaşları mekandan ayrılıp cadde üzerinde yürümeye başladı. Keskin ve arkadaşları daha önce tartıştıkları 2 kişi ile caddede karşılaştı. Bu kez 2 kişi gruba bıçakla saldırdı ve Ufuk Keskin karnına aldığı 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Keskin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
POLİS, CİNAYETTEN 9 SAAT SONRA YAKALADI
İhbarla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan iş yeri ve binalara ait toplam 60 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin önce eşkalleri sonra da kimlikleri tespit edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu, cinayetin şüphelisi oldukları belirlenen Oğuzhan K. (19) ve Muhammet Enes Y. (18) olaydan yalnızca 9 saat sonra Kartal'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
BIÇAĞI DÖNERCİDEN ALMIŞLAR
Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma yapan ekipler, şüphelilerin Ufuk Keskin cinayetinde kullandıkları bıçakları dönerciden aldıklarını tespit etti. Üzerinde Ufuk Keskin’in kanı bulunan cinayet aletleri, olay yerine yakın bir yerde bulundu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dönerciden aldıkları öğrenilen bıçakları kağıda sarıp cadde üzerinde yürüdüğü anlar görüldü. Bir başka kayıtta ise, şüphelilerin cinayetten sonra kaçtığı anlar yer aldı.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Oğuzhan K.'nin 6, Muhammet E.Y.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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