Bir günlük otel fiyatına bir ay tatil

"BİR GÜNLÜK OTEL FİYATINA BİR AY TATİL"

Karavan Park'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalılara ve Türkiye'ye anlamlı bir hizmeti olduğunu belirten Ökten, "Bir kere burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalılara ve Türkiye'ye verdiği bir büyük hediye. Duşlar, tuvaletler, çamaşır yıkama alanı, bulaşık yıkama alanı, buzdolabı, gri suyun atılacağı bir yer var. Parsellere ayrılmış, kimyasal atığın döküleceği bir alan var ve üstelik denize de yakın. Buranın günlük maliyeti 175 TL, bir ay kalabiliyorsunuz ve 5 bin TL ücret ödüyorsunuz. Bunun içerisine elektrik, su, temizlik hizmetleri ve bütün sosyal alanlardan yararlanabiliyorsunuz. Eylül ayında oğlum yurt dışından Antalya'ya gelecek. Ben onlara otel baktım. Biz buraya geleceğiz yine ama onlarda orada kalsın diye, bir geceliği 4 bin 500 TL, bir ay kalıyoruz o parayla" dedi.