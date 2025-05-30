Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bir gözlükle başlayan devrim: Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?

        Eğitimden sağlığa: Sanal gerçekliğin hayatımıza girdiği 5 alan

        Sanal gerçeklik artık sadece oyun severlerin değil, eğitimcilerin, doktorların ve mühendislerin de gündeminde. Bu teknoloji, kullanıcıyı üç boyutlu dijital dünyalara taşıyarak hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Peki VR nedir, nasıl çalışır ve hayatımızın hangi alanlarında karşımıza çıkıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir gözlük takın ve sınıfı terk etmeden Antik Roma sokaklarında yürüyün… Sanal gerçeklik teknolojisi, öğrenme ve deneyimleme biçimimizi kökten değiştiriyor. Sadece eğlence değil, tıp ve iş dünyasında da devrim yaratan bu teknolojiyi yakından inceleyelim.

        Dijital detoks nedir?
        Dijital detoks nedir?
        Anne babalar dikkat: Hangi çocuklar risk altında?
        Anne babalar dikkat: Hangi çocuklar risk altında?

        SANAL GERÇEKLİK NEDİR?

        Sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR), bilgisayar teknolojisiyle oluşturulan yapay bir ortamdır. Bu teknoloji, kullanıcıya üç boyutlu bir dünya sunarak fiziksel olarak orada bulunuyormuş hissi yaşatır. Bir nevi simülasyon olarak düşünebileceğimiz VR, kullanıcıyı tamamen dijital bir ortama taşır.

        REKLAM

        ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE SANAL GERÇEKLİK AYNI ŞEY Mİ?

        Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality - AR), mevcut fiziksel ortamın üzerine dijital öğeler ekleyerek gerçekliği zenginleştirir. Yani AR, kullanıcıyı tamamen sanal bir dünyaya götürmez; bunun yerine gerçek dünyayı dijital nesnelerle bütünleştirir. VR ise tamamen dijital bir evrende var olmayı sağlar. Bu yönüyle AR ile VR birbirinden farklı teknolojilerdir.

        SANAL GERÇEKLİK NASIL KULLANILIR?

        VR teknolojisinden faydalanmak için genellikle sanal gerçeklik gözlükleri (VR headset) kullanılır. Bu gözlükler; bilgisayar, akıllı telefon ya da oyun konsollarına bağlanarak çalışır. Gözlüğü taktığınızda sizi çevreleyen üç boyutlu bir ortamda sesleri kulaklıkla duyabilir, görüntüleri gerçekmiş gibi deneyimleyebilirsiniz.

        Bu sayede sanal ortamda kaykay yapabilir, sanal bir konsere katılabilir ya da plajda tatil yapar gibi hissedebilirsiniz.

        SANAL GERÇEKLİK NASIL GELİŞTİRİLİR?

        VR teknolojisinin geliştirilmesinde birçok disiplin birlikte çalışır. Donanım tasarımı, yazılım geliştirme, grafik tasarımı ve mühendislik gibi alanların hepsi bu sürecin bir parçasıdır. Gerçekçi sesler, kaliteli görüntüler ve sorunsuz bir deneyim için hem yazılım hem donanım uyum içinde çalışmalıdır.

        SANAL GERÇEKLİK HANGİ TABANLARLA YAZILIR?

        Sanal gerçeklik uygulamaları, farklı yazılım platformları kullanılarak geliştirilir. İşte yaygın kullanılan bazı altyapılar:

        REKLAM

        - Unity: Özellikle oyun ve mimari tasarımlarda tercih edilen bir platformdur. C# dili ile çalışır ve 3D modelleme konusunda güçlüdür.

        - Unreal Engine: Gelişmiş grafik kalitesi ve performansıyla öne çıkan bu motor, genellikle C++ diliyle kullanılır. Yoğun etkileşimli uygulamalar için uygundur.

        - WebVR: Web tarayıcıları üzerinden VR deneyimleri sunar. HTML, CSS ve JavaScript gibi dillerle geliştirilir.

        Platform seçimi, geliştirilecek VR uygulamasının hedef kitlesi ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir.

        SANAL GERÇEKLİK KULLANIM ALANLARI

        Sanal gerçeklik teknolojisi yalnızca oyun ve eğlenceyle sınırlı değil; eğitimden sağlığa kadar birçok alanda kullanılmaktadır:

        1. EĞLENCE

        360 derecelik filmler, kullanıcılara olayların merkezindeymiş hissi verir. YouTube gibi platformlar, sanal turlar ve doğa videolarıyla bu deneyimi destekler.

        REKLAM

        2. OYUN

        VR, oyunculara gerçek dünyadan tamamen ayrılmış, etkileşimli bir oyun deneyimi sunar. Beat Saber ve Half-Life: Alyx gibi oyunlar, görseller, ses ve hareket takibiyle sınırları zorluyor.

        3. EĞİTİM

        Okullarda VR kullanımı, tarih gezileri, bilimsel deneyler ve pratik sunumlar gibi etkileşimli öğrenme imkânları sağlar. Öğrenciler konuları yaşayarak öğrenir.

        4. SAĞLIK

        VR, ağrı tedavisinden psikolojik terapiye kadar birçok tıbbi alanda kullanılır. EaseVRx gibi sistemler, sanal ortamlar aracılığıyla ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

        5. MESLEKİ EĞİTİM

        Pilotlar, inşaat mühendisleri ya da acil müdahale ekipleri, VR ile tehlikeli durumları gerçek hayatta risk almadan deneyimleyebilir. Bu da iş güvenliğini artırır.

        METAVERSE VE SANAL GERÇEKLİK ARASINDAKİ FARK

        Metaverse, çok daha geniş bir kavramdır. VR gözlüklerle erişilebilen sanal ortamlardan öte; AR, blok zinciri ve kripto para gibi teknolojileri de kapsayan büyük bir sanal evrendir. Kullanıcılar bu dijital dünyada sosyalleşebilir, ticaret yapabilir ya da etkinliklere katılabilir.

        VR, metaverse'in bir bileşenidir ancak metaverse ondan çok daha geniş çaplı, bağlantılı ve katmanlı bir yapıya sahiptir.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi
        Ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Habertürk Anasayfa