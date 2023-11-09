Bir Derdim Var oyuncuları kimler? Kanal D Bir Derdim Var dizisi konusu
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Derdim Var dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var dizisi; ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına almakla kalmayıp, ailelerinin de sorunlarını konu alacak. Diziseverler için Bir Derdim Var dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var oyuncuları ile hikayesi...
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Bir Derdim Var dizisi 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanıyor. Adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alan dizinin senaryosu ise Yekta Torun’a ait. Peki, Bir Derdim Var dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Bir Derdim Var oyuncu kadrosu ve konusu...
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BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU
Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.
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Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer’i savcı Ömer’in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip, dediğim dedik Ömer’le bir savaşın içinde bulur kendisini. Sakladığı büyük sır eğer ortaya çıkarsa hem mesleği hem de hayatı kilit altına alınacaktır...
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BİR DERDİM VAR DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan Bir Derdim Var oyuncu kadrosunda ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alıyor. Onlara başarılı genç oyuncular Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor. Genç oyuncu kadrosu oynadıkları karakterlerle günümüzde birçok gencin yaşadığı sorunlara ayna tutacak.
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Birce Akalay’ın Doktor Nilüfer Toska rolüne hayat vereceği dizide Mert Fırat ise Savcı Ömer karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Genç oyunculardan Ata Artman öfke problemi olan Kuzey karakterine, Ava Yaman bipolar kişilik bozukluğu sebebiyle klinikte kalan Özge karakterine
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Esila Umut çoklu kişilik bozukluğu yaşayan Leyla karakterine, Ataberk Mutlu anksiyete ve duygu durum bozukluğu hastası olan Arif karakterine, Ezgi Gör “bulimia nevroza” hastası olan Ferda karakterine, Efe Poylu ise obsesif kompülsif bozukluğu yüzünden istifleme hastalığına sahip olan Burak karakterine hayat verecek.
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