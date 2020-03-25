Hem onları görmek hem de binlerce leylek arasında ayağında halkalı olanları bulmak istediğini ifade eden Tüydeş, "Bu kuşların bu yıl da bu bölgeden geçtiklerini görmek çok sevindirici. Ama bunun yanında bir diğer önemli etken de halkalı leylekler. Araştırmacılar tarafından kuşların ayağına takılan numaralı halkalar, o kuşun göç yolu ile ilgili fikir sahibi olmayı hedefliyor. Ne yazık ki uydu vericili sistemler pahalı olduğu için genelde araştırmacılar bu basit yöntemi tercih ediyor. Ve bu yöntemin işlemesi için en önemli nokta, birilerinin halkalı kuşa rast gelip ayağındaki numarayı okuyabilmesidir."