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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'e bu hafta klima ve elektrikli motor geliyor! BİM aktüel kataloğu 3 Haziran Salı 2025: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM'de haftanın fırsatları! İşte 3 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu

        BİM haziran ayının ilk kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 3 Haziran Salı 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 3 Haziran güncel aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:28
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          BİM'de salı günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; klima, üç tekerlekli elektrikli motor, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 3 Haziran Salı ürünler kataloğu...

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