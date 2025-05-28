Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'e bu hafta klima geliyor! BİM aktüel kataloğu 30 Mayıs 2025: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM'de cuma fırsatları! İşte 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu

        BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; klima, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 30 Mayıs Cuma ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM mayıs ayının son kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 30 Mayıs 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 30 Mayıs aktüel kataloğu...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Putin açıklaması
        Trump'tan Putin açıklaması
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Ukrayna ile Almanya'da ortak silah üretimi planı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Habertürk Anasayfa