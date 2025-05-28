BİM'de cuma fırsatları! İşte 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu
BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; klima, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 30 Mayıs Cuma ürünler kataloğu...
Giriş: 28.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:20
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BİM mayıs ayının son kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 30 Mayıs 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 30 Mayıs aktüel kataloğu...
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