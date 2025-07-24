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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğunda klimalar indirimde! 25 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğunda klimalar indirimde! 25 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 25 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünlerinde ankastre set, oyun konsolu, elektrikli bisiklet ve şarjlı matkap indirimde olacak. Öte yandan duvar tipi split klima, klima ınverter indirimli satışa çıkacak. BİM kataloğunda ABS valiz çeşitleride 629-829 TL arasında satışa çıkıyor. İşte, 25 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:43
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        • 1

          Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta su bardağı, sunum tabağı, çay bardağı, kaselerde indirimde. Split klima 24.990 TL’den 41.990 TL’ye değişiklik gösteriyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi

        • 2

          25 TEMMUZ 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!

          Kumtel Inverter Klima 19.900 TL

          55' Ultra HD Google Tv 13.490 TL

          RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL

          Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

          Ahtapot Fan 399 TL

        • 3

          Şarjlı Damacana Pompası 175 TL

          Çubuk Blender 890 TL

          Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL

        • 4

          Powerbank 5.000 mAh 599 TL

          Bluetooth Hoparlör 399 TL

          Oyun Konsolu 599 TL

          Tws Kulaklık 449 TL

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