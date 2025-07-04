BİM aktüel ürünler kataloğu indirimi başladı! 4 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi indirimler var?
BİM 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. Teknoloji, temizlik ve gıda alanında pek çok ürünü indirime sokan markette temel ihtiyaçlara yönelik birçok avantajlı fırsat da yer alıyor. Bugünden itibaren X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL, LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL, TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL'den satışa çıktı. Peki 4 Temmuz 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünler indirimlerini açıkladı. Toptan fiyatına perakende satış sloganıyla indirimlerini tanıtan markette X3 aksiyon kamerası dikkat çekiyor. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. İşte 4 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu
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BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
LG 55'' TV 29.900 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL
Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
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Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL
12 L Aşure Tenceresi 829 TL
Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL
Cam Saklama Kabı 19 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL
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