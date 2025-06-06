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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 10 Haziran Salı 2025: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" soruları yanıtını arıyor. BİM'de bu hafta salı gününün kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 10 Haziran Salı ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 19:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:20
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          BİM haziran ayının ikinci kataloğunu paylaştı. BİM'de 10 Haziran Salı 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 10 Haziran güncel aktüel kataloğu...

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