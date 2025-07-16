BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 18 Temmuz kataloğunda; piknik malzemeleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 18 Temmuz ürünler kataloğu...