BİM 18 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 18 Temmuz BİM indirimlerinde House Markalı Kablosuz Görüntülü Kapı Zili – 699 TL, Heifer Cam Kettle – 899 TL, Homend Functionall Mutfak Robotu – 1.990 TL'den satışa çıktı. Haftanın indirimlerinde pek çok ürün yer alıyor. İşte BİM indirimli ürünler kataloğunun tamamı
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BİM market mağazalarında Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak 18 Temmuz indirimleri yayınlandı. 18 Temmuz Cuma günü mağaza raflarında yer alacak ürünler için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki BİM market aktüel kataloglarında neler var?
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BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
KUBA OFFROAD ATV MX 220 180CC – 89.000 TL
TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 55V6B – 16.990 TL
AXEN 32 inç Android 14 Smart LED TV – 5.490 TL
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KUMTEL Mini Buzdolabı +93/110 L – 5.250 TL
PHILIPS Süpürge FC9330/07 – 5.490 TL
TECNO Spark 10 Pro 8GB/256GB Cep Telefonu – 7.990 TL
POLARSMART Party Speaker FS94 – 1.290 TL
House Markalı Kablosuz Görüntülü Kapı Zili – 699 TL
KEYSMART Baskül-Tartı KEY 760 – 399 TL
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