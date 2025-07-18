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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 18 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 18 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 18 Temmuz BİM indirimlerinde House Markalı Kablosuz Görüntülü Kapı Zili – 699 TL, Heifer Cam Kettle – 899 TL, Homend Functionall Mutfak Robotu – 1.990 TL'den satışa çıktı. Haftanın indirimlerinde pek çok ürün yer alıyor. İşte BİM indirimli ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:51
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        • 1

          BİM market mağazalarında Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak 18 Temmuz indirimleri yayınlandı. 18 Temmuz Cuma günü mağaza raflarında yer alacak ürünler için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki BİM market aktüel kataloglarında neler var?

        • 2

          BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          KUBA OFFROAD ATV MX 220 180CC – 89.000 TL

          TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 55V6B – 16.990 TL

          AXEN 32 inç Android 14 Smart LED TV – 5.490 TL

        • 3

          KUMTEL Mini Buzdolabı +93/110 L – 5.250 TL

          PHILIPS Süpürge FC9330/07 – 5.490 TL

          TECNO Spark 10 Pro 8GB/256GB Cep Telefonu – 7.990 TL

          POLARSMART Party Speaker FS94 – 1.290 TL

          House Markalı Kablosuz Görüntülü Kapı Zili – 699 TL

          KEYSMART Baskül-Tartı KEY 760 – 399 TL

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