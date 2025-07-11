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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 15-18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: BİM'e OFFROAD ATV geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 15-18 Temmuz aktüel kataloğu yayında! İşte ürünlerin fiyat listesi

        BİM aktüel 15-18 Temmuz kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde yeni ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 15-18 Temmuz BİM aktüel kataloğu ile temmuz ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:01
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          BİM 15-18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 15-18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

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