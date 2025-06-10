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        Haberler Dünyadan Billie Eilish'in yeni aşkını gösteren öpüşme fotoğrafları ortaya çıktı

        Billie Eilish'in yeni aşkını gösteren öpüşme fotoğrafları ortaya çıktı

        Billie Eilish, yeni aşkı Nat Wolff ile otel balkonunda öpüşürken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:05
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        Venedik'te aşkın fotoğrafı
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        Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish'in, oyuncu ve müzisyen Nat Wolff ile ilişkisini kanıtlayan fotoğraflar ortaya çıktı. İkili, İtalya'nın Venedik kentinde kaldıkları otelin balkonunda öpüşürken görüntülendi.

        Geçen yıl haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ancak doğrulanmayan 23 yaşındaki Eilish ile 30 yaşındaki Wolff'un ilişkisi, fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

        Nat Wolff, geçen yıl Billie Eilish'in 'CHIHIRO' klibinde oynamıştı. İkili, mart ayında Los Angeles'taki iHeart Ödülleri çıkışında Eilish'in arabasında görüntülenmişti.

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        Özel hayatına dair konuşmama kararı alan dokuz Grammy ödüllü Billie Eilish, iddialar hakkındaki sessizliğini koruyor. Ünlü şarkıcı, aralık ayında 2024 yılı hedeflerinden birinin “iyi bir cinsel hayat” olduğunu ve bu hedefe ulaştığını söylemişti.

        Billie Eilish'in adı Nat Wolff'tan önce Brandon “Q” Adams, Matthew Tyler Vorce, Jesse Rutherford ile anılmıştı.

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