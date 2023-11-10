Az bilinen Atatürk fotoğrafları: 10 Kasım'a özel arşivlerden Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları
Hayatını vatanına adayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 85 sene önce aramızdan ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti. Minnet, saygı ve büyük bir özlemle andığımız Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarını derledik. İşte, 10 Kasım'a özel siyah beyaz Atatürk fotoğrafları...
Giriş: 10.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:57
- 1
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram