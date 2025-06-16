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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de

        'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de

        Ressam Ömer Onay'ın çok sesli dünyasını yansıtan 'Yitik Âlemler', 'Zamandan Önce' ve 'Noktrün' serilerini bir araya getiren "Bilinç Akışı" sergisi, 19 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:02
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        'Bilinç Akışı' sergisi AKM'de
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        Ressam Ömer Onay'ın “Bilinç Akışı” Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor. Onay'ın geleneksel Türk motiflerini estetik bir duyarlıkla yeniden yorumladığı “Noktürn” serisinin devamı niteliğindeki yeni sergisinde 40 yıllık sanat serüveninden süzülen imgeler izleyiciyle buluşuyor.

        “Bilinç Akışı” sergisi, kendisinden önceki sanat birikimiyle derin ve kapsamlı bir ilişkiye girmekten kaçınmayan Onay'ın, anlam evrenini inşa eden aidiyet ve kimlikleri yadsımadan kendi özgünlüğünü yaratan, iç monoloğu güçlü ancak çok sesliliğe yatkın sanat dünyasına ışık tutuyor. Grafik ve resmin teknik zenginlikleri içinde, soyut ve figüratif arayışlarıyla Onay, bu sergisinde müziğin, ritmin, asalet ve yüceliğin izlerini sürüyor.

        “Bilinç Akışı” Sergisi, sanatçı Onay'ın felsefi dünyasını yansıtan ve her biri birbiriyle iç içe geçen “Yitik Âlemler”, “Zamandan Önce” ve “Noktrün” serilerini bir araya getiriyor.

        “Yitik Âlemler” başlıklı serisinde, modernitenin ürettiği sorunlar karşısında kendini tahkim etmek isteyen bir zihnin eleştirisini sunan sanatçı, yeni baştan tasarlanmış bir doğanın kutsanmış sembolleri olarak geyikleri tuvale taşıyor. “Zamandan Önce” serisinde iç dünyasından doğan izlenimlerini tuvale aktaran sanatçı, bilinçaltının kendiliğinden yansıması olan doğaçlamalardan oluşan bir çalışmaya imza atıyor. “Noktrün” serisinde ise, Bozkır sanatının vazgeçilmez motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor.

        Küratörlüğünü M. Lutfi Şen'in yaptığı, 19 Haziran'da saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salon'da açılışı gerçekleşecek Ressam Ömer Onay'ın “Bilinç Akışı” Sergisi, 6 Temmuz'a kadar 11.00 - 19.00 saatleri arasında görülebilecek...

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Ömer Onay
        #Yitik Alemler
        #sergi
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