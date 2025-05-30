Bilgi Üniversitesi'nde hukuk günleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde düzenlenen 20. Türk Ceza Hukuku Günleri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre Türk Ceza Hukuku Günleri kapsamında çok sayıda panel düzenlenecek. 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek oturumlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Can Sanlı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’ın açılış konuşmaları ile başladı.

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3 gün sürecek etkinlikte, Türk Ceza Reformu farklı yönlerden ele alınacak. Meşru savunmada ölçülülük, kolluğun zor kullanma yetkisinin sınırları, yakalama amaçlı silah kullanma yetkisi gibi birçok konu ele alınacak. Akademi dünyasını buluşturacak program lisans ve lisansüstü öğrencilerin sunumları ile sona erecek.