Bilgi'li genç tasarımcılardan mezuniyet defilesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, bireysel temalarla şekillendirdikleri mezuniyet koleksiyonlarını görkemli bir defileyle tanıttı. Defilede, öğrencilerin özgün formlar ve yenilikçi malzemelerle tasarladığı koleksiyonlar moda tutkunlarının beğenisine sunuldu
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları koleksiyonlarını santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen defileyle modaseverlerin beğenisine sundu.
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Defilede, 33 mezun adayı öğrencinin tasarımdan kumaş seçimine, aksesuar kullanımından dikişe kadar tüm süreçlerini bireysel olarak üstlendiği toplam 99 özgün parça izleyicilerle buluştu.
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Genç tasarımcı adaylarının yaratıcılıklarını ve teknik birikimlerini ortaya koydukları koleksiyonlar, büyük beğeni topladı.
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Öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri "Koleksiyon Geliştirme" dersi kapsamında ortaya koydukları tasarımlarda geleneksel güzellik normlarını sorgulayarak dönüşüm ve geçicilik, hareket halinde olma, tarihsel etkileşim, mimari ve yapısal ögeler, zamanın akışkanlığı gibi kavramlar ele alındı.
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Öğrenciler hem güncel meselelere duyarlılıklarını hem de estetik ifade biçimlerini ortaya koydukları koleksiyonlarında yoğun el işçiliği ve tekstil dışı farklı malzemelerin kullanımıyla da dikkat çekti.
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Koreografisini Barış Küçükçiftçi'nin hazırladığı defilede; Alaa Al-Salafi, Asal Jalalat, Asude Eda Bakı, Aybike Akçay, Ayça Kesan, Aylin Bayraktar, Aytak Malekpour Farsadi, Azra Kurtkaya, Bengüsu Alparslan, Berfin Atbaş, Ecem Nur Nayir, Ela Semiz, Emine Betül Öcek, Eylül Gözen, Gaye Yılmaz, Jana A.Y. Aldaoor, Kevser Selenay Çelebi, Lynn Flaifel, Marina Arefeva, Melisa Metin, Miyuki Yanagisawa, Murat Karagüven, Nil İpek Ünsal, Pelin Özbek, Samet Topuz, Samira Zehra Diker, Selçuk Durdu, Serin Dikel, Simge Olcaytuğ İhtiyaroğlu, Tuana Çamcı, Zehra Berfu Polat ve Zeynep Ölçer'in tasarımları yer aldı.
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