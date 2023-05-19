Bilecik Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi ile ortaklaşa başlattığı proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmeklerden sokak hayvanları için mama üretilecek. Proje ile sokak hayvanlarına güvenli beslenme imkanı sağlanmasının yanı sıra belediye bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yıldız ve Ahmet Gürses ile birlikte projenin uygulandığı tesise yaptığı ziyarette hayata geçirilen uygulamayı anlattı. Subaşı, projeye ilişkin şunları söyledi:
"SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETECEĞİZ"
"Can dostlarımız için çok güzel ve anlamlı bir çalışma başlattık. Bilecik Belediyemizin mama üretim tesisindeyiz. Denizli Merkezefendi Belediyemiz iş birliğiyle ortak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeş belediye olan Merkezefendi Belediyesi'nden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle can dostlarımız sokak hayvanları için mama üreteceğiz. Cumhuriyet Halk Parti'li iki kardeş belediye olarak başlatmış olduğumuz bu proje ile öncelikle israfı önlemiş olacağız. Hayvanseverlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek.
HEM BARINAĞIMIZDAKİ HEM DE İLİMİZDEKİ HAYVANLARIMIZI BESLEMİŞ OLACAĞIZ
Burada aynı zamanda mamaların içeriğini bizler belirlemiş olacağız. Tesisimizde hayvanseverleri de ağırlayarak üretimini yapacağımız tesiste günde 200 kilogram, ayda yaklaşık 6 tona kadar üretim yapabileceğiz. Böylece hem barınağımızdaki hayvanlarımız hem de bütün ilimizdeki hayvanlarımızı beslemiş olacağız. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmış olacağız."
"TESİS, 4 MAKİNEDEN OLUŞUYOR"
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ise, tesisin kurulum maliyetini yaklaşık 3 ay gibi bir sürede çıkardığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Tesis, 4 makineden oluşuyor. Kırıcı dediğimiz makinede kemik ve benzeri sert yiyecekleri kırıyoruz. Daha sonra katmak istediğimiz ürünleri mayalanma sürecine alıyoruz. Yaklaşık 12 saat sonra genellikle makine içine koyduğumuz ürünlerin yarı oranında bir mama elde etmiş olacağız. Buradan çıkan ürünleri daha sonra palet yapım makinelerinde işliyoruz.
Son kullanma tarihini de uzatmak amacıyla kurutma makinelerinde bu ürünleri kurutuyoruz. İçerisine ne koyduğumuzu bildiğimiz için can dostlarımıza güvenli bir yiyecek hazırlamış olacağız. Dördüncü aydan itibaren de Bilecik Belediyesi olarak tasarruf yapmış olacağız. Bu proje ile can dostlarımız mutlu, bizler mutlu ve sizler de son derece güzel bir uygulamayı başlatmış olduğunuz için mutlu olacaksınız. Bu anlamlı projede bizlerle paydaş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum’"