"SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETECEĞİZ"

"Can dostlarımız için çok güzel ve anlamlı bir çalışma başlattık. Bilecik Belediyemizin mama üretim tesisindeyiz. Denizli Merkezefendi Belediyemiz iş birliğiyle ortak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeş belediye olan Merkezefendi Belediyesi'nden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle can dostlarımız sokak hayvanları için mama üreteceğiz. Cumhuriyet Halk Parti'li iki kardeş belediye olarak başlatmış olduğumuz bu proje ile öncelikle israfı önlemiş olacağız. Hayvanseverlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek.