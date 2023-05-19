Bilecik Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi ile ortaklaşa başlattığı proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmeklerden sokak hayvanları için mama üretilecek. Proje ile sokak hayvanlarına güvenli beslenme imkanı sağlanmasının yanı sıra belediye bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yıldız ve Ahmet Gürses ile birlikte projenin uygulandığı tesise yaptığı ziyarette hayata geçirilen uygulamayı anlattı. Subaşı, projeye ilişkin şunları söyledi: