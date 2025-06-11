Bilecik'te kaza; geçtiğimiz perşembe günü Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü Yaşar Kenan Özay (17) yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydın'a (19) çarpmıştı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

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İHA'daki habere göre yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Özay, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Aydın ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

EMİNE'DEN SONRA KENAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz gün Emine Aydın, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşar Kenan Özay de dün Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan ikilinin ölümü ilçeyi yasa boğuldu.