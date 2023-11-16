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        Haberler Magazin Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah gala kombiniyle şaşırttı! Ünlü isme eleştiri yağdı!

        Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah gala kombiniyle şaşırttı! Ünlü isme eleştiri yağdı!

        16 Kasım günü Amazon Prime platformunda izleyiciyle buluşan Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Filmin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın tercih ettiği kombin ise görenleri şaşırttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:05
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        • 1

          Başrollerinde Hande Ataizi, Boran Kuzum, Osman Sonant, Ebru Özkan, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Filmde Bihter karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kombini ise görenleri şaşırttı.

        • 2

          Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, Amazon Prime platformunda Bihter uyarlamasıyla izleyici karşısına çıktı. Filmin galası geçtiğimiz akşam Yeniköy'de Boğaz'ın kıyısında yer alan Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

        • 3

          16 Kasım günü Amazon Prime platformunda yayınlanan Bihter filminin galasında Farah Zeynep Abdullah'ın kombini eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin tercih ettiği elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

        • 4

          Farah Zeynep Abdullah'ın kombinine sosyal medya kullanıcılarından: “Rüküş”, “Neden böyle bir elbise tercih etmiş?”, “Daha zarif bir elbise giymesini beklerdim” gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Farah Zeynep Abdullah'ın galada tercih ettiği kombini...

        • 6

          Farah Zeynep Abdullah'ın tercih ettiği elbisesinin fiyatı ise 124 bin TL.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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